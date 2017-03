On Numara sonuçları 27 Mart: İşte MPİ 764. hafta On Numara sonucu ve sayıları

On Numara sonuçları belli oldu. Merakla beklenen 764. hafta On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapıldı. Yapılan çekilişle haftanın şanslı 22 sayısı belirlendi. 27 Mart 2017 On Numara çekilişinde on bilen Ankara'dan bir şanslı kişi büyük ikramiyeyi kazandı . İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağtılan ikramiye miktarları..

On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşam düzenlenen On Numara 764. hafta çekilişi yapıldı. Noter ve çekiliş komitesinin hazır olduğu canlı yayında yapılan On Numara çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belli oldu. 27 Mart 2017 tarihli On Numara çekilişinde bu hafta on bilen bir kişi çıktı ve büyük ikramiyenin tek başına sahibi oldu. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi…

On Numara 764. haftanın kazandıran numaraları; 3, 4, 8, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 48, 52, 61, 65, 71, 72, 73 olarak belirlendi.

On Numara 27 Mart çekilişinde on bilen bir kişi 298 bin 477 lira otuz kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi, 763. hafta On Numara talihlisinin kuponunu Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bayiden yatırdıklarını açıkladı.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şu şekilde oldu; 9 bilen 93 kişi 2 bin 140 lira otuz beşer kuruş, 8 bilen bin 550 kişi 128 lira ellişer kuruş, 7 bilen 16 bin 273 kişi 23 lira otuz beşer kuruş, 6 bilen 100 bin 635 kişi dörder lira, hiç bilmeyen 154 bin 731 kişi ise 3 lira otuzar kuruş ikramiye kazandılar.

ON NUMARA SONUÇLARI 20 MART 2017

On Numara 763. haftanın kazandıran numaraları; 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 20, 21, 25, 30, 38, 40, 45, 56, 58, 63, 72, 74, 75, 77 olarak belirlendi.

On Numara 20 Mart çekilişinde on bilen iki kişi 150 bin 865 lira otuz beşer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi, 763. hafta On Numara talihlilerinin kuponlarını İzmir’in Karabağlar ilçesi ile Kastamonu’nun Tosya ilçelerindeki bayilerden yatırdıklarını açıkladı.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şu şekilde oldu; 9 bilen 80 kişi 2 bin 514 lira seksen beşer kuruş, 8 bilen bin 947 kişi 103 lira kırk beşer kuruş, 7 bilen 19 bin 95 kişi 20 lira yirmişer kuruş, 6 bilen 110 bin 189 kişi 3 lira altmış beşer kuruş, hiç bilmeyen 164 bin 815 kişi ise 3 lira on beşer kuruş ikramiye kazandılar.