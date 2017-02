On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi merakla beklenen On Numara çekilişini canlı yayında yaptı. 760. kez gerçekleştirilen On Numara çekilişinde haftanın sonuçları ve şans getiren sayıları belli oldu. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye miktarları listesi...

On Numara sonuçları 27 Şubat : İşte On Numara 760. hafta talihlileri

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi merakla beklenen On Numara çekilişini canlı yayında yaptı. 760. kez gerçekleştirilen On Numara çekilişinde haftanın sonuçları ve şans getiren sayıları belli oldu. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye miktarları listesi...

On Numara çekildi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve canlı yayında gerçekleştirilen 27 Şubat 2017 tarihli On Numara çekilişi yapıldı. Müdavimleri tarafından her pazartesi merakla beklenen On Numara çekilişi yapıldı ve 760. haftanın sonuçları kazandıran numaraları belli oldu. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları…

ON NUMARA SONUÇLARI 27 ŞUBAT

On Numara 760. haftanın kazandıran numaraları; 9, 11, 13, 16, 17, 18, 23, 30, 32, 35, 37, 40, 41, 43, 47, 54, 57, 70, 72, 73, 76, 80

On Numara 27 Şubat çekilişinde on bilen çıkmadı ve 289 bin 986 lira onaltı kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 9 bilen 78 kişi 2 bin 479 lira kırkar kuruş, 8 bilen bin 510 kişi 128 lira kırkar kuruş, 7 bilen 14 bin 963 kişi 24 lira seksener kuruş, 6 bilen 92 bin 196 kişi 4 lira yirmişer kuruş ve hiç bilmeyen 153 bin 163 kişi 3 lira beşer kuruş ikramiye alacaklar.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada On Numara çekilişinde bu haftada dağıtılacak toplam ikramiye bir milyon 993 bin 216 lira, büyük ikramiye ise 289 bin 982 lira olduğu belirtildi.

ON NUMARA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara 759. haftanın kazandıran numaraları; 4, 9, 12, 15, 17, 19, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 40, 42, 45, 46, 52, 55, 59, 65, 69 ve 76 olarak belirlendi.

On Numara çekilişinde on bilen 2 kişi 145 bin 4 lira on beşer kuruş ikramiye kazandılar. On Numara talihlilerinin kuponlarını Ankara’nın Altındağ ilçesi ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bayilere yatırdıkları öğrenildi.