On Numara sonuçları 3 Nisan: İşte MPİ 765. hafta On Numara sonucu ve sayıları

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi canlı yayında yapıldı. On Numara 3 Nisan çekilişinde on bilen iki talihli kişi bu haftanın büyük ikramiyesini paylaştılar. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi…

On Numara 765. haftanın kazandıran numaraları; 8, 9, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 31, 37, 44, 48, 50, 51, 53, 54, 62, 63, 66, 72, 78 olarak belirlendi.

On Numara 27 Mart çekilişinde on bilen iki kişi 145 bin 988 lira yirmişer kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi, 765. hafta On Numara talihlilerinin kuponlarını Ankara’nın Mamak ile İstanbul’un Şişli ilçelerindeki bayilerden yatırdıklarını açıkladı.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şu şekilde oldu; 9 bilen 82 kişi 2 bin 373 lira doksanar kuruş, 8 bilen bin 689 kişi 115 lira kırk beşer kuruş, 7 bilen 16 bin 793 kişi 22 lira on beşer kuruş, 6 bilen 99 bin 743 kişi 3 lira doksan beşer kuruş, hiç bilmeyen 153 bin 510 kişi ise 3 lira yirmi beşer kuruş ikramiye kazandılar.

ON NUMARA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara 764. haftanın kazandıran numaraları; 3, 4, 8, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 48, 52, 61, 65, 71, 72, 73 olarak belirlendi.

On Numara 27 Mart çekilişinde on bilen bir kişi 298 bin 477 lira otuz kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi, 763. hafta On Numara talihlisinin kuponunu Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bayiden yatırdıklarını açıkladı.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şu şekilde oldu; 9 bilen 93 kişi 2 bin 140 lira otuz beşer kuruş, 8 bilen bin 550 kişi 128 lira ellişer kuruş, 7 bilen 16 bin 273 kişi 23 lira otuz beşer kuruş, 6 bilen 100 bin 635 kişi dörder lira, hiç bilmeyen 154 bin 731 kişi ise 3 lira otuzar kuruş ikramiye kazandılar.