On Numara sonuçları 3 Temmuz: İkramiye üçe bölündü! (MPİ)

On Numara sonuçları belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının pazartesi günü heyecanı olan On Numara'da şanslı 22 numara dün yapılan çekilişle belirlendi. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaraları 3 farklı kişi bildi. İkramiye hangi şehirlere gitti? İşte Temmuz ayının ilk On Numara sonuçları hakkında detaylar...

On Numara’da 778. haftanın çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen canlı yayınla tamamladı. On Numara sonuçları 21:15 itibarıyla belli olurken, ikramiye dağılımı ise 21:35 dolaylarında açıklandı. 22 şanslı numaranın 10’unu doğru bilmeye çalışma prensibiyle oynanan On Numara’da 3 kişi numaraların tamamını doğru bildi. Büyük ikramiyeyi bilen kişiler Ankara’nın Altındağ, İzmir’in Buca ve Konak ilçelerinden çıktı. Haberimizin devamında haftanın şanslı numaralarını ve ikramiye dağılımını bulabilirsiniz…

ON NUMARA’DA HAFTANIN ŞANSLI NUMARALARI

4 Temmuz tarihli 778. hafta çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şu şekilde; 01-07-08-09-10-12-14-20-27-30-31-32-33-35-40-48-56-64-72-74-77-79

ON NUMARA’DA İKRAMİYE DAĞILIMI

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 86.859,65TL 9 bilen kişi sayısı : 109 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.593,75TL 8 bilen kişi sayısı : 1.873 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 93,10TL 7 bilen kişi sayısı : 17.972 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,35 TL 6 bilen kişi sayısı : 91.828 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 147.468 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ON NUMARA’DA NELER OLDU?

On Numara 777. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun 26 Haziran sonuçları belli oldu. İşte haftanın kazandıran On Numara numaraları: 1, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 28, 30, 31, 34, 41, 45, 46, 48, 51, 52, 55, 59, 60, 65 ve 75…

Bu hafta 10 bilen kişi sayısı 2 olarak açıklandı. İkramiye çıkan iki kişi, , 101 bin 324 lira ikramiye kazandı.