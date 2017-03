On Numara sonuçları 6 Mart: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

6 Mart tarihli 761. hafta On Numara sonuçları belli oldu ve bu haftaki çekilişte büyük ikramiye 4'e bölündü. 22 nuamranın içinden 10 tane bilen sayısının fazladığı olduğu On Numara çekilişinde talihlilerin 3 tanesi İzmir'den çıktı. İşte haftanın On Numara sonuçları ve ikramiye dağılımı...

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve bu hafta On Numarayı bilen kişisi fazla oldu. 3 kişisinin İzmir’den bir tanesinin de Sakarya’dan çıktığı talihlilerin her biri 6 Mart tarihli 761. hafta On Numara çekilişinde 152 biner TL para ödülü kazandılar. MPİ’nin verdiği bilgilere göre talihliler kuponlarını İzmir’in Bornova, Torbalı, Konak; Sakarya’nın Adapazarı ilçelerinden yatırmışlar. İşte Haftanın On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı…

Haftanın numaraları: 05, 08, 12, 15, 18, 21, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 49, 51, 57, 59, 70, 74, 79