On Numara sonuçları 6 Mart: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve bu hafta On Numarayı bilen kişisi fazla oldu. 3 kişisinin İzmir’den bir tanesinin de Sakarya’dan çıktığı talihlilerin her biri 6 Mart tarihli 761. hafta On Numara çekilişinde 152 biner TL para ödülü kazandılar. MPİ’nin verdiği bilgilere göre talihliler kuponlarını İzmir’in Bornova, Torbalı, Konak; Sakarya’nın Adapazarı ilçelerinden yatırmışlar. İşte Haftanın On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı…
Haftanın numaraları: 05, 08, 12, 15, 18, 21, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 49, 51, 57, 59, 70, 74, 79
|10 bilen kişi sayısı :
|4
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|152.000,45 TL
|9 bilen kişi sayısı :
|102
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|2.079,40TL
|8 bilen kişi sayısı :
|1.876
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|113,20TL
|7 bilen kişi sayısı :
|18.375
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|22,00TL
|6 bilen kişi sayısı :
|108.885
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,90TL
|Hiç bilmeyen kişi sayısı :
|168.837
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,25TL