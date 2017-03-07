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On Numara sonuçları 6 Mart: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

6 Mart tarihli 761. hafta On Numara sonuçları belli oldu ve bu haftaki çekilişte büyük ikramiye 4'e bölündü. 22 nuamranın içinden 10 tane bilen sayısının fazladığı olduğu On Numara çekilişinde talihlilerin 3 tanesi İzmir'den çıktı. İşte haftanın On Numara sonuçları ve ikramiye dağılımı...
08:217 Mart 2017
Gündem
On Numara sonuçları 6 Mart: Büyük ikramiye 4’e bölündü!
6 Mart tarihli 761. hafta On Numara sonuçları belli oldu ve bu haftaki çekilişte büyük ikramiye 4'e bölündü. 22 nuamranın içinden 10 tane bilen sayısının fazladığı olduğu On Numara çekilişinde talihlilerin 3 tanesi İzmir'den çıktı. İşte haftanın On Numara sonuçları ve ikramiye dağılımı...

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve bu hafta On Numarayı bilen kişisi fazla oldu. 3 kişisinin İzmir’den bir tanesinin de Sakarya’dan çıktığı talihlilerin her biri 6 Mart tarihli 761. hafta On Numara çekilişinde 152 biner TL para ödülü kazandılar. MPİ’nin verdiği bilgilere göre talihliler kuponlarını İzmir’in Bornova, Torbalı, Konak; Sakarya’nın Adapazarı ilçelerinden yatırmışlar. İşte Haftanın On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı…

Haftanın numaraları: 05, 08, 12, 15, 18, 21, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 49, 51, 57, 59, 70, 74, 79

10 bilen kişi sayısı :4Kişi başına düşen ikramiye tutarı:152.000,45 TL
9 bilen kişi sayısı :102Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.079,40TL
8 bilen kişi sayısı :1.876Kişi başına düşen ikramiye tutarı:113,20TL
7 bilen kişi sayısı :18.375Kişi başına düşen ikramiye tutarı:22,00TL
6 bilen kişi sayısı :108.885Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,90TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :168.837Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,25TL

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