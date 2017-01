On Numara sonuçları açıklandı. 9 Ocak tarihli 753. hafta On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi Van İpekyolu'ndan bir kişi kazandı. Şanslı kişi 569.296,25 TL kazandı.

On Numara sonuçları: (9 Ocak) Büyük ikramiye tek kişiye

Her pazartesi binlerce lira dağıtan On Numara’nın sonuçları açıklandı. 9 Ocak tarihli 753. hafta On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi Van İpekyolu’ndan bir kişi kazandı. Talihli kişi 569.296,25 TL kazandı.

753. hafta On Numara'nın kazandıran numaraları şöyle: 01- 10 – 13 – 16 – 18 – 20 – 41 – 45 – 47 – 48 – 52 –

55 – 56 – 57 – 58 – 63 – 65 – 66 – 67 – 71 – 72 – 79

On Numara 9 Ocak çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şu şekilde: 9 bilen 70 kişi 2.885,75 TL, 8 bilen 1.496 kişi 135,10 TL, 7 bilen 14.809 kişi 26,10 TL, 6 bilen 90.998 kişi 4,50 TL ve hiç bilmeyen 202.681 kişi 2,55 TL alacaklar.