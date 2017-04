On Numara sonuçları açıklandı: 10 Nisan’da On Numara ikramiyesi dörde bölündü!

Sabırsızlıkla beklenen On Numara sonuçları belli oldu, Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen ve canlı açıklanan çekiliş sonuçlarına göre On Numara 10 Nisan sonuçlarında büyük ikramiye 4 kişiye çıktı, On Numara'da ikramiye hangi şehre çıktı? On numara sonuçları neler? İşte ayrıntılar...

Pazartesi günleri canlı olarak yayınlanan ve birçok şans oyunu müdaviminin heyecanla takip ettiği On Numara sonuçları açıklandı. Binlerce lira dağıtan On Numara’da 10 Nisan çekilişinin beklenen sonuçları sonunda açıklandı. 766. hafta On Numara çekilişine göre büyük ikramiye kaç kişiye çıktı? Haberin devamında kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını bulabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI 10 NİSAN

ON NUMARA İKRAMİYE DAĞILIMI

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 765. haftanın kazandıran numaraları; 8, 9, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 31, 37, 44, 48, 50, 51, 53, 54, 62, 63, 66, 72, 78 olarak belirlendi.

On Numara’nın geçen haftaki çekilişinde on bilen iki kişi 145 bin 988 lira yirmişer kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi, 765. hafta On Numara talihlilerinin kuponlarını Ankara'nın Mamak ile İstanbul'un Şişli ilçelerindeki bayilerden yatırdıklarını açıkladı.