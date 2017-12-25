İşte 25 Aralık Milli Piyango İdaresi On Numara çekiliş sonuçları! 25.12.2017 MPİ

25 Aralık On Numara sonuçlarını açıkladı. Şansını MPİ tarafından düzenlenen On Numara oynayarak arayan vatandaşlar internet üzerinden On Numara sonuçlarını aratıyor. 25.12.2017 tarihinde geçekleştirilen çekiliş ile dört kişi zenginliğe doğru adım attı. İşte Milli Piyango İdaresi (MPİ), On Numara (10 numara) çekiliş sonucu ve şanslı rakamlar...

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ), her Pazartesi noter huzurunda internet üzerinden yapılan canlı yayında On Numara çekiliş sonuçlarını açıklıyor. On Numara 80 rakamdan 10 rakam seçilerek oynanıyor. MPİ tarafından açıklanan büyük ikramiye miktarı ise 310 bin lira olarak belirlendi. İşte 25 Aralık yani bu hafta Milli Piyango On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye dörde bölündü.

25 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

İkramiye dağılımı belli oldu. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye dörde bölündü. İşte haftanın kazandıran şanslı rakamları:

5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / SİNCAN – ARTVİN / HOPA – İZMİR / NARLIDERE – BARTIN / MERKEZ







GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını canlı yayın ile 21.15'te yayınladı. 18 Aralık çekilişinde şanlı 22 numara resmen belli oldu. 802. çekilişi düzenlenen On Numara şans oyununda bu haftaki sanlı numaralar hangileri? İşte haftanın On Numara sonuçları;

4, 6, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 60, 61, 75, 76, 78

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.