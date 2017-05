On Numara sonuçları: Büyük ikramiye 3 şehire gitti (1 MAYIS MPİ)

1 Mayıs tarihli 769. On Numara sonuçları açıklandı ve çekiliş sonuçları MPİ'nin internet yayını ile canlı olarak izlendi. İşte 1 Mayıs On Numara çekilişi ile ilgili detaylar ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarından biri olan ve sevilerek oynanan On Numara 1 Mayıs 2017 çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam noter ve Milli Piyango çekiliş komitesi huzurunda canlı yayında yapılan çekilişle haftanın şanslı sayıları belirlendi. Çekilişte on bilen üç kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları…

769. hafta On Numara’nın kazandıran numaraları şöyle: 3-4-6-14-15-19-23-26-31-42-43-44-47-48-60-61-67-68-70-71-74-77

ON NUMARA SONUÇLARI VE İKRAMİYE DAĞILIMI

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 90.023,95TL 9 bilen kişi sayısı : 74 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.433,20TL 8 bilen kişi sayısı : 1.337 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 135,15TL 7 bilen kişi sayısı : 13.849 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,95TL 6 bilen kişi sayısı : 87.236 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 146.690 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15TL

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara’nın 24 Nisan tarihli sonuçları açıklandı. 768. hafta On Numara çekilişine göre büyük ikramiyeyi Adana – Ceyhan’dan bir kişi bildi ve talihli kişi 293 bin 160 lira 55 kuruşun sahibi oldu.

İşte geçen hafta On Numara’da kazandıran numaralar: 02-03-04-05-08-09-12-17-18-19-20-23-27-33-36-42-52-56-66-68-69-74