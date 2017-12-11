On Numara sonuçları: MPİ 11 Aralık On Numara çekiliş sonucu (Milli Piyango)

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi canlı yayını ile belli oldu. Umutla kuponlarını dolduranlar 11 Aralık MPİ On Numara sonuçlarını öğrenmek için Google üzerinden aramalar yapıyorlar. İkramiye dağılımı henüz belli değil fakat büyük ikramiye tutarı belli oldu. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama (mpi.gov.tr) ve haftanın kazandıran numaraları...

Heyecanla beklenen On Numara sonuçları belirlendi. Her hafta bir veya daha fazla kişinin yüzünü güldüren On Numara sonuçları her hafta olduğu gibi 11 Aralık 2017’de noter huzurunda ve canlı yayında belli oldu. Her pazartesi akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan On Numara, bu akşam yine milyonlarca vatandaşa umut kapısı oldu. En çok kazandıran sayısal oyunda çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. 21.15'te yapılan Milli Piyango İdaresi canlı yayını kazandıran numaralar belli oluyor. On Numara sonuçları canlı yayından 20 dakika sonra http://www.mpi.gov.tr adresinden ikramiye dağılımı ile birlikte yayımlanıyor. Bu hafta büyük ikramiye 318 bin 788 lira. İşte sonuçlar…

ON NUMARA SONUÇLARI 11 ARALIK

Milli Piyango İdaresi tarafından 801.’sİ gerçekleştirilen çekiliş ile 11 Aralık 2017 On Numara sonuçları belli oldu. Şanslı yirmi iki numarda on tanesini doğru bilen oldu mu? On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları ;

5, 7, 8, 11, 13, 21, 22, 37, 38, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 57, 58, 61, 63, 71, 78, 79

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını canlı yayın ile 21.15'te yayınladı. 4 Aralık çekilişinde şanlı 22 numara resmen belli oldu. Geçen hafta noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonucuna göre büyük ikramiye 5’e bölünmüştü.

Büyük ikramiyeyi kazanan il ve ilçeler şöyle: Ankara Etimesgut, Gaziantep Şahinbey, İstanbul Silivri İstanbuk Ümraniye, KKTC Merkez

Noter huzurunda açıklanan 22 şanslı numara ise şöyle:

3 5 6 8 11 13 15 16 19 22 25 26 29 34 41 42 44 51 66 69 74 77

ON NUMARA İKRAMİYE Mİ NEREDEN ALIRIM?



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.