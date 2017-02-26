Önce çekiçli saldırganlar, şimdi de esrarengiz hırsız

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon'un Acıbadem'deki evine hırsız girdi. Polisleri bile şaşırtan olayda, evden hiçbir şey çalmayan hırsızın yüksek güvenlikli sitedeki haneye nasıl girdiği araştırılıyor. Hepkon, olayın geçen hafta Gümüşsuyu'nda yaşanan saldırıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon'un Acıbadem'deki evine hırsız girdi. Polisleri bile şaşırtan olayda, evden hiçbir şey çalmayan hırsızın yüksek güvenlikli sitedeki haneye nasıl girdiği araştırılıyor. Hepkon, olayın geçen hafta Gümüşsuyu'nda yaşanan saldırıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Gümüşsuyu’ndaki Kırmızı Kedi Yayınevi'ne 10 Şubat’ta düzenlenen saldırının ardından dün de yayınevi sahibi Haluk Hepkon’un Altunizade Acıbadem’deki evine hırsız girdi.

Milletvekilleri ve bir çok önemli ismin de evlerinin bulunduğu yüksek güvenlikli sitede böyle bir olayın nasıl yaşandığı herkesi şaşırtırken, Hepkon; bunun yayınevi ve kendisi için bir gözdağı olabileceğini belirtti.

sozcu.com.tr’ye konuşan Hepkon olayla ilgili şunları söyledi;

“Dün akşam eve geldiğimde fark ettim ve hemen polise haber verdim. Sanırım saat 23:00 sıralarıydı… Olayın ilginç yanlarından biri, bu kadar üst düzey güvenliğin olduğu bir yerde nasıl evime hırsız girebiliyor. Beni ve evimde sabaha kadar çalışan polis arkadaşları en çok şaşırtan ise; evden hiçbir şey çalınmamış olması. Evde laptop gibi hırsızların çalabileceği eşyalar ve bir miktar bozuk para vardı ama hiçbirini almamış. Hatta dalga geçer gibi bozuk paraları bir araya toplamış öyle bırakmış…

“GÖZDAĞI OLABİLİR”

Polise verdiğim ifademde geçtiğimiz hafta yayınevimize yapılan saldırıyı hatırlatıp; bunun bir gözdağı, bir tehdit olabileceğini söyledim. Eve, ‘herhangi bir suç unsuru teşkil edebilecek cisim bırakmış olabilirler ya da dinleme cihazı yerleştirmiş olabilirler’ diye şikayette bulundum. Sağolsun polis arkadaşlar sabaha kadar incelemelerini sürdürdü ve gerekli raporlarını tuttular. Bundan sonrasında polis konunun takipçisidir. Altından ne çıkacağını bekleyip göreceğiz.”

İKİ HAFTA ÖNCE KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Yaşanan garip hırsızlık olayından iki hafta önce; Gümüşsuyu’ndaki Kırmızı Kedi Yayınevi'ne yüzünde maske ve ellerinde çekiçler olan iki kişi gelip, mahkeme kararıyla toplatılan “Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey” adlı kitabın yazarı Sabahattin Önkibar'ı sorduktan sonra ‘Sabahattin Önkibar akıllı olsun' diye bağırarak çekiçle yayınevinin camlarını kırıp kaçmıştı.

O saldırganları da arama çalışmaları halen devam ediyor.

İŞTE O SALDIRI;