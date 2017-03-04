Önce sel sonra haciz

'Bazen her şey üst üste gelir' derler ya... Bu deyişi haklı çıkaran bir olay Mersin'de yaşandı. Selden evini su basan bir kadın eviyle uğraşırken karşısında haciz memurlarını buldu.

'Bazen her şey üst üste gelir' derler ya... Bu deyişi haklı çıkaran bir olay Mersin'de yaşandı. Selden evini su basan bir kadın eviyle uğraşırken karşısında haciz memurlarını buldu.

Sel felaketinin vurduğu Mersin’in Erdemli ilçesinde, evini sel sularından temizlemeye çalışan bir vatandaş, bu sırada bir de haciz şoku yaşadı. Haciz işlemine sessiz kalan vatandaş, yetkililerden 5 yılda bir yaşanan sel için önlem almalarını istedi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde dün metrekareye 146 kilogram yağışın ardından yaşanan sel felaketinde 100’ün üzerinde ev ve işyerini su bastı. Vatandaşlar itfaiye ve belediyenin diğer birimlerinin de yardımıyla selin yaralarını sarmaya çalıştı. Evini sel basan bir vatandaş ise temizlik yaptığı sırada haciz memurlarını karşısında görünce büyük şok yaşadı.

“‘BİRAZ SONRA GELİN’ DEDİM”

Selin ardından birde haciz şoku yaşayan vatandaş haciz memurlarını karşısında görünce ‘buyrun benim’ diyerek sakinlikle karşıladı. Sel mağduru Gencer K., “Arkadaşa da söyledim, yanlış zamanda geldiniz biraz sonra gelin dedim” şeklinde konuştu. Haciz memurlarına da yardımcı olan sel mağduru, zorluk çıkarmadı.

Sel mağduru vatandaşın annesi Berrin K. ise “Çok ayıp birşey, çok. Canımızın derdine düşmüşüz. Her tarafım perişan evim batmış. Suyun içinde titriyorum buz gibi” diyerek tepkisini dile getirdi. Kameraya dönerek yetkililere seslenen Berrin K., “Çek babam, ne çekeceksen çek. 5 seneye bir bu seli yaşıyoruz. Kanallar yapıldı ama yeterli değil. Ne yapacaksanız yapın, yetkililere sesleniyorum. Altyapı çalışması mı, kanal çalışması mı ? Onların ıslah edilmesi lazım. Koca kanal ıslah edilmemiş. Perişanız işte” dedi.

İHA