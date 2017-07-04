Önce tutukla sonra delil bul

Adalet için yürüyenler, SÖZCÜ’ye yönelik algı operasyonuna, adaletsizliğe tepki gösterdi ve ekledi: Türkiye’de hukuk maalesef askıya alındı. Bu karar siyasi. SÖZCÜ, özgür basının kalesidir, halkın sesidir, susturamayacaklar

Arkadaşlarımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun, 39 gün önce SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonunda tutuklandı. Yapılan itirazlar ise ‘deliller henüz toplanmadı' denilerek reddedildi. Bu hukuksuzluğu, ‘adalet' için yürüyen milletvekilleri ve hukukçulardan tepki geldi:

SİNDİRMEK İSTİYORLAR

Engin Altay (CHP Grup Başkanvekili): Ayrıştırma projesinde bedel ödeyenler gazeteciler. Adaletin siyasetin sopası haline dönüşmesi sonucu, Türkiye de basın özgürlüğünde en son sıralara kadar indi. SÖZCÜ, sadece gerçekleri yazdığı için sindirmeye çalışıyorlar. Yürütmenin fütursuzca kendinden olmayan herkese saldırması ülkeyi derin bir kaosa sokar.

HUKUKSUZLUK GENİŞLEDİ

Fikri Sağlar (CHP Mersin Milletvekili): Bugün Türkiye'de hukuk maalesef askıya alınmış durumda. Önce insanlar tutuklanıyor, sonra delil aranmaya, daha doğrusu üretilmeye çalışılıyor. Bütün muhalifler susturulmaya çalışılıyor. SÖZCÜ, laik ve Atatürkçü çizgisinden taviz vermedi. Gazetenin sahibi ve iki çalışanı hakkında delil olmasa da yakalama ve tutuklama kararı veriliyor. Şimdi de ‘Deliller toplanmadı' diye itiraf edilip, tutukluluğa itiraz reddediliyor. Ülkede hukuk yoksa olanların anlamı yoktur.

ADETA REHİN ALINDILAR

Ali Öztunç (CHP Parti Meclisi Üyesi): SÖZCÜ Gazetesi'nde tutuklanan iki arkadaşımız aslında rehin alınmış durumda. Kurulduğu günden bu yana Atatürkçü kimliği ile dikkat çeken, FETÖ ile mücadele eden, kumpas mağdurlarının arkasında her zaman duran SÖZCÜ Gazetesi'ne bugün atılan iftiralar akıllara başka şeyler getiriyor. SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay'ın malına göz dikilmiş olabilir. Böyle bir şeyi hayata geçirmeleri tam bir

felaket olur.

BU BİR KARA LEKEDİR

Onursal Adıgüzel (CHP İstanbul Milletvekili): Bu, tarihe kara leke olarak geçecek. SÖZCÜ sokağın, yüreği Atatürk'ün devrimleriyle atanların sesi. SÖZCÜ'yü susturamayacaklar. SÖZCÜ, objektif gazeteciliğin temsilcisidir.

BÖYLE HUKUK OLMAZ

Erdoğan Toprak (CHP İstanbul Milletvekili): Ülkede, ‘Önce içeri atalım sen suçsuz olduğunu ispatla' mantığı var. Böyle hukuk anlayışı olamaz. Bu hukuki değil siyasi karardır. Herkes elini vicdanına koymalı.

Türkiye adaleti kaybediyor

TBMM Anayasa Komisyonu eski üyesi CHP'li Atilla Kart, şöyle dedi: “Türkiye'de 10-12 yıldır temel bir sorun var. Delilden şüpheliye gitmiyoruz. Önceden şüpheli listesi oluşturuluyor. Yargı dışında, hatta Emniyet-jandarma dışında… O liste kolluk gücüne gidiyor. Delile ulaşılıyor, ulaşılmıyor, hiç önemli değil. O kişiler meramını anlatana kadar 1-2 yıl geçiyor. Şimdi Mediha-Gökmen olayını bu boyutuyla görmek gerek. Muhalif olan her kesimi susturmak için listeleme yapılıyor. Büyük fotoğraf adalet, eşitlik, özgürlük olmalı. Bunları Türkiye'ye kaybettirmek istiyorlar.” İşte ‘delilsiz tutuklama' kararına yönelik diğer tepkiler:

DARBEDEN BİLE AĞIR

Sezgin Tanrıkulu (CHP İstanbul Milletvekili): Darbe dönemlerinden bile daha ağır koşulları yaşıyoruz. Önce tutuklayıp, sonra delil yaratılıyor. Bu temel insan haklarına, anayasaya aykırı. Ancak yargı bir vesayet makamı gibi çalışıyor. Gökmen ve Mediha şu an tutuklanmış değildir, zulmediliyor onlara. Murat Aksoy ve Atilla Taş davasında tahliye kararı veren hakimler açığa alındı. HSYK ‘Delil toplanmadan niye tahliye kararı veriyorsun' dedi. Halbuki tam tersine delil toplanmadan tutuklama olmaz. Şu anda tutukluluk halleri bu HSYK kararına göre işletiliyor maalesef.

ÖZGÜR BASININ KALESİ

Cemal Okan Yüksel (CHP Eskişehir Milletvekili): SÖZCÜ'ye yapılan bir sindirme operasyonudur. SÖZCÜ özgür basının, Cumhuriyet basının son kalesi. FETÖ yakıştırması çok gülünç. FETÖ ile kol kola yürüyenler kendilerini aklamak için bunu yapıyor. SÖZCÜ'den FETÖ çıkmaz. Kendisinden başka herkese kulağını tıkamış bir iktidar var karşımızda.

GÖKMEN'İ ÇOK İYİ TANIRIM

Ömer Süha Aldın (CHP Muğla Milletvekili): Kendilerine muhalif kim varsa tutukluyor, basını susturmaya çalışıyorlar. Gökmen'i iyi tanırım. Onun FETÖ ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Ama SÖZCÜ'ye bulaşmak için bir kurban gerekiyordu. Onun için Gökmen tutuklu. Bu yargı kararı değil artık. Türkiye anayasasız ve yasasız bir dönem yaşıyor. Sadece bir kişinin inisiyatifiyle yönetildiğimiz bir hale geldik. Yazıklar olsun.