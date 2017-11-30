Önce yaz, sonra kış! Hafta başında hava durumuna dikkat… 30 Kasım Meteoroloji verileri

Kışın etkisini artıracağı günler gelirken sürpriz bir şekilde birkaç günlüğüne hava sıcaklıkları artacak. Önümüzdeki hafta sonundan sonra hava sıcaklıkları tekrar düşüyor. Meteoroloji'den alınan verilere göre yeni hafta yeni yağışlı hava dalgasıyla başlayacak...

Hava sıcaklıkları bugünden itibaren adım adım yükseliyor, yeni hafta ise yağmurla geliyor. İstanbul’da buün 17 derece civarında seyreden sıcaklıklar pazar günü 21 dereceye kadar yükselecek. Yurda pazar gecesinden itibaren giriş yapacak yağışlı havayla beraber sıcaklıklar tekrar düşecek.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimleri ile ilk saatlerde doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin, öğle ve akşam saatlerinde Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KUZEY EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Kuzey Ege’de rüzgarın; Perşembe günü (30.11.2017) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde, hafta sonuna kadar esmesi tahmin ediliyor.

3 GÜNLÜK YAZ GELİYOR!

Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artarak yazı aratmayacak şekilde yükselecek. İstanbul’da hafta sonu bazı ilçelerde hava sıcaklığı 22 derecenin üzerine çıkacak.

İstanbul 5 günlük hava durumu;

