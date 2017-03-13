1999 yılında hayatını kaybeden, yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik, İstanbul Ulus'ta bulunan bir gece kulübüne kurşun yağdırdıktan sonra silahını olay yerine bırakarak kayıplara karıştı.

Onur Özbizerdik bu kez gece kulübü kurşunladı

1999 yılında hayatını kaybeden, yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik, İstanbul Ulus'ta bulunan bir gece kulübüne kurşun yağdırdıktan sonra silahını olay yerine bırakarak kayıplara karıştı.

İddiaya göre henüz 10 gün önce 7 buçuk yıl hapse mahkum olan Onur Özbizerdik, önceki gece saat 00.30 sıralarında Ulus'taki bir gece kulübünden çıktı. Ve mekanın valesinden kendisini Ortaköy'e bırakmasını istedi. Habertürk’ün haberine göre; vale ayarladığı bir araçla Özbizerdik'i, gitmek istediği gece kulübüne götürdü. Arabadan inmeyen Onur Özbizerdik, mekân önünde bekleyen kişiye “Şazi nerede?” diye sordu.

SİLAHI ATIP KAÇTI

‘Bilmiyorum' yanıtı alınca silahını çeken Özbizerdik, mekâna art arda ateş etmeye başladı. Daha sonra Glock marka silahını da olay yerinde bırakarak aynı araçla olay yerinden ayrılan Özbizerdik, Ortaköy Mezarlığı'nda otomobilden inip kayıplara karıştı. Saldırının ardından soruşturma başlatan Organize Suçlar ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özbizerdik'in peşine düştü.