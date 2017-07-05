Orkideler koruma altına alınıyor

Trakya Bölgesinin kuzeyinde yer alan, eşsiz ormanları ve tabii güzellikleriyle bilinen Yıldız Dağlarındaki orkide çiçeklerinin koruma altına alınması çalışmalarının devam ettiği, buradaki araştırmalarda 3 yeni tür bulunduğu bildirildi.

Yaz aylarında yoğun olarak tüketilen dondurmalara lezzetini veren salep üretimi için doğadan kaçak toplanan orkidelerin neslinin tükenme tehlikesine karşı çalışmalar devam ediyor. Türkiye'deki 170 tür orkidenin 28’inin endemik olduğu, sadece Türkiye'de yetiştiği, yıllar boyu kontrolsüz toplamayla doğada kendi başına yetişen bu bitkinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

41 Bin TL para cezası

Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayla orkide toplayan vatandaşlara 41 bin TL civarında para cezası kesildiği, endemik türlerin korunması ve vatandaşların cezai işleme maruz kalmaması için bu konuda dikkat etmesi gerektiği istendi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü ile Bulgaristan, Burgas'ta faaliyet gösteren “One Nature” sivil toplum örgütü ile müşterek geçtiğimiz haftalarda, Istranca ormanlarında bulunan orkide habitatlarının tespiti ve koruma altına alınması projesinin İğneada beldesinde yapıldığı belirtildi.

Bulgaristan yetkilileriyle toplantı yapıldı

Bulgaristan tarafından proje yöneticisi Milka Stoyanova, proje koordinatörü Radosveta Stewart, uzman Svetla Dalakchieva, Türk tarafından ise, Proje Yöneticisi Orman Bölge Müdür Yardımcısı Galip Uzun, Demirköy Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Demirköy Orman İşletme Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Kemal Küçük, Proje Koordinatörü Ayten Yılmaz, Botanikçi Doç. Dr. Necmettin Güler, Orman İşletme Müdürlüğü İşletme şeflerinin katıldığı toplantıda, projenin uygulanmasında ve arazi çalışmasında gelinen noktalar görüşülerek, ileriki aşamalarda uygulanacak çalışma planı düzenlendi.

Projenin uygulama safhasında gereken işbirliğinin ve bilgi akışının istenen düzeye ulaştığından dolayı memnuniyetini belirten Türkiye ve Bulgaristan yetkililerinin, sınır ötesi işbirliğini hedefleyen böyle projelerin amacına ulaştığı konusunda fikir birliğine vardıkları dile getirildi.

3 Yeni Orkide Türü Tespit Edildi

Proje kapsamında yapılan arazi çalışmaları esnasında ise Yıldız Dağlarında, Bulgaristan tarafında bir adet, Türkiye tarafında ise iki adet yeni tür orkide tespit edildiği ve çalışmaların tamamlanmasının ardından ilgili makalelerin bilimsel olarak dünyada yayınlanacağı kaydedildi.

İHA