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Orman ürünleri üretimi yapan işyeri yandı

Konya'da orman ürünleri üretimi yapan bir işyeri çıkan yangında büyük hasar gördü.
07:4328 Şubat 2017
Gündem
Orman ürünleri üretimi yapan işyeri yandı
Konya'da orman ürünleri üretimi yapan bir işyeri çıkan yangında büyük hasar gördü.

Yangın, gece saat 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Hotamış Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde bilinmeyen nedenle başladı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Çevredeki temizlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler farklı noktalardan yangına hemen müdahale etti.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Yangın, 1 saat süren müdahele sonrası söndürülerek tamamen kontrol altına alındı. Yangında bir iş yerinde daha maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)


Son güncelleme: 08:0628.02.2017
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