Ormanlık alanda öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı çıktı

Kütahya'da dün akşam saatlerinde orman kenarında cesedi bulunan 28 yaşındaki Seyfettin Bayram'ı birlikte içki içtiği arkadaşı 27 yaşındaki Emre Saygın'ın bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Saygın, "Alkolün etkisiyle anama bacıma küfür etti. Ben de rastgele bıçağı salladım. Öldüğünü ertesi gün öğrendim" dedi.

Kütahya'da dün akşam saatlerinde orman kenarında cesedi bulunan 28 yaşındaki Seyfettin Bayram'ı birlikte içki içtiği arkadaşı 27 yaşındaki Emre Saygın'ın bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Saygın, "Alkolün etkisiyle anama bacıma küfür etti. Ben de rastgele bıçağı salladım. Öldüğünü ertesi gün öğrendim" dedi.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası binası karşısındaki ormanlık alanda meydana geldi. Dün akşam saatlerinde yürüyüş yapanlar Seyfettin Bayram’ın cesedini orman kenarında görüp durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede işsiz olan Seyfettin Bayram’ın sırtından, göğsünden ve bacaklarından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde Seyfettin Bayram’ın katil zanlısı olarak arkadaşı Emre Saygın gözaltına alındı. Saygın’ın sorgulamasında suçunu itiraf ettiği ve polislere, “Seyfettin ile ormanlık alanda içki içiyorduk. Alkolün etkisiyle anama bacıma küfür etti. Uyardım ama dinlemedi, küfür ve hakaret etmeye devam etti. Ben de o sinirle rastgele bıçağı salladım. Hava karanlıktı. Seyfettin aşağıya doğru yuvarlandı. Ben de bırakıp eve gittim. Öldüğünü ya da öleceğini hiç tahmin etmedim. Karanlıkta bıçağın neresine geldiğini de bilmiyorum. Ertesi gün olunca mahallede insanlar konuşurken duydum öldüğünü” dediği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Emre Saygın’ın sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceğini belirtti.

BABASI CESEDİ TEŞHİS EDERKEN NE DEMİŞTİ?

Olay yerine gelen baba Mustafa Bayram polislere “Yapacak bir şey yok hakkın rahmetine kavuşmuş işte, biz bıkmıştık bırakıp gidiyordu. Dün sabahtan beri yoktu” demişti.

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DHA