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İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından Ortaköy’deki Reina 01.15 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Hain saldırıda ilk belirlemelere göre 35 kişi yaşamını yitirdi 40 kişi de yaralandı.İşte dehşet gecesinden fotoğraflar...
Ortaköy'de gece kulübüne terör saldırısı
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