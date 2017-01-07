Osman Bayezid Efendi hayatını kaybetti

Hayattaki en yaşlı erkek mensubu olması sebebiyle 2009’dan beri ‘Osmanlı Hanedanı reisi’ sıfatını taşıyan Osman Bayezid Osmanoğlu, 92 yaşında New York’ta vefat etti. Osmanoğlu yurt dışında doğan ilk şehzadeydi. Osman Bayezid Osmanoğlu Türkiye'yi ilk kez 61 yaşında görmüştü.

Hayattaki en yaşlı erkek mensubu olması sebebiyle 2009’dan beri ‘Osmanlı Hanedanı reisi’ sıfatını taşıyan Osman Bayezid Osmanoğlu, 92 yaşında New York’ta vefat etti. Osmanoğlu yurt dışında doğan ilk şehzadeydi. Osman Bayezid Osmanoğlu Türkiye'yi ilk kez 61 yaşında görmüştü.

New York'ta yaşayan ve bir önceki Hanedan Reisi Şehzade Osman Ertuğrul Efendi'nin hanımı olan Zeynep Osman’dan alınan bilgiye göre, rahatsızlığı bulunan Şehzade, 6 Ocak 2017 günü Türkiye saatiyle 21.30'da, New York'ta hayatını kaybetti.

Hanedan reisi amcamız Osman beyazid OSMANOĞLU hakkın rahmetine kavuştu dualarnizi eksik ettmeyin — Abdülhamid Osmanoğlu (@osmanoglu_79) 6 Ocak 2017

Dr. İbrahim Pazan'ın merhum Şehzade'nin kuzeni Arzu Enver Eroğan'dan aldığı bilgiye göre, Osman Bayezid Efendi New York'ta Ferncliff Mezarlığı'na defnedilecek.

HANENİN REİSİYDİ

Sürgün sırasında annesinin karnında olan ve 23 Haziran 1924 tarihinde Paris'te doğan Osman Bayezid Efendi Osmanlı hanedan ailesinin en yaşlı erkek üyesi olması hasebiyle hanedan reisi sıfatını taşıyordu. 23 Eylül 2009 akşamı İstanbul'da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi'nin yerine hanedan reisi olan Osman Bayezid Efendi, Sultan Abdülmecid Han'ın padişah olmayan oğlu Mehmed Burhaneddin Efendi'nin oğlu İbrahim Tevfik Efendi'nin oğlu olup Sultan Osman Gazi'nin 22. kuşaktan torunuydu.

1924 Mart ayında yurt dışına çıkarılarak vatana gelmeleri 50 yıl boyunca yasaklanan Osmanlı hanedanının 37 erkek üyesi bulunuyordu. Osman Bayezid Efendi yurt dışında doğan ilk şehzade özelliğini de taşıyordu. Merhum Osman Bayezid Efendi'nin soy ağacı şöyle: Sultan Abdülmecid Han-Mehmed Burhaneddin Efendi-İbrahim Tevfik Efendi-Osman Bayezid Efendi.

İHA



İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI ABD ORDUSUNDA ASKERDİ

Habertürk’ten Cemil Özyurt’un 2 Ağustos 2015 tarihinde yayımlanan yazı dizisine göre Şehzade Osman Bayezıd Efendi, 3 erkek çocuk sahibi olan Şadiye Hadice Hanımefendi ve Şehzade İbrahim Tevfik Efendi çiftinin bugün hayatta kalan tek oğulları. Şehzade Osman Bayezıd'ın Kadriye Sultan, Fatma Zehra Sultan, Rabia Nilüfer Sultan, Ayşe Fethiye Sultan, Fevziye Sultan isminde, baba bir anne ayrı kız kardeşleri de oldu. Zira Türkiye'den sürgüne giderken, ailenin yanında, Şehzade İbrahim Tevfik Efendi'nin ikinci karısı da vardı. Ancak kız kardeşlerinin hepsi zaman içinde başka yerlere dağıldı. Yıllar sonra ağabeyi Şehzade Burhaneddin Cem Efendi, kız kardeşi Nilüfer Sultan'ı Cezayir'de buldu. O sırada Şehzade Osman Bayezıd Efendi Amerikan ordusunda askerdi ve 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde Almanya'da görev yapıyordu.