‘Osmanım’ Paris’e yerleşti!

FETÖ'cü sözde savcıların 'Osmanım' diye hitap ettiği Ergenekon'un hem tanığı, hem de gizli tanığı Osman Yıldırım Fransa'ya yerleştirildi.

FETÖ'cü sözde savcıların 'Osmanım' diye hitap ettiği Ergenekon'un hem tanığı, hem de gizli tanığı Osman Yıldırım Fransa'ya yerleştirildi.

Yargıtay'ın vermiş olduğu bozma kararından bir süre sonra Ergenekon davasında yeniden yargılama için İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 Haziran tarihi belirlendi. Ardından Ergenekon sanıkların yurtdışı yasağı kaldırıldı. Bu yasağın kalkması da Ergenekon davasının sanığı ve tanığı olan gizli tanık Osman Yıldırım'a yaradı.

Vatan Gazetesi’nden Çağdaş Ulus’un haberine göre; Hakkında yakalama ya da yurtdışı yasağı kararı bulunmayan Yıldırım, Ekim 2016'da elini kolunu sallayarak Bulgaristan'a gitti. 3 ay Bulgaristan'da kalan Yıldırım artık Paris'te yaşıyor.

FETÖ bağlantısı

Yasal yollardan pasaportuyla Türkiye'den Bulgaristan'a giden Yıldırım, yine yasal yollardan Fransa'nın başkenti Paris'e geçti. FETÖ üyeleri tarafından Paris'te bir eve yerleştirilen Yıldırım'ın uçak masrafları ile Paris'teki masrafları da Fransa'da bulunan FETÖ üyeleri tarafından karşılandı. Yıldırım'ın burada da cemaatin kontrolü altında bir mekanda tutulduğu öğrenildi.

Yeni TC numarası verildi

17 Mayıs 2006'da gerçekleştirilen Danıştay saldırısıyla ilgili davada Osman Yıldırım Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada müebbet hapis cezasına çarptırılmış, önceki ifadelerini reddederek Danıştay saldırısını ve Cumhuriyet gazetesinin bombalanma olaylarını Ergenekon'un talimatları doğrultusunda yaptıklarını söylemişti. 2008'de Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz, Osman Yıldırım'ın tanık olarak ifadesini aldı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava Ergenekon davası ile birleştirildi. Yıldırım ise tanıklık yaptığı Ergenekon davasında sanık oldu. Ardından, davada ifade veren ‘Gizli tanık 9'un da Osman Yıldırım olduğu anlaşıldı. Polis ve savcıların da Yıldırım'a ‘Osmanım' diye hitap ettiği belirtilirken Ergenekon davasının 2013'te açıklanan kararında ise Yıldırım ‘terör örgütü 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosyada ‘gizli tanık' olduğu anlaşılan Yıldırım'ın cezası 3 yıl 9 aya indirildi. Toplamda 9 yıl hapis cezası alan Osman Yıldırım, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak 5 Ağustos 2013'te tahliye edildi. Gizli tanık yasası kapsamında da yeni bir TC Kimlik numarası ile hayatını sürdüren Yıldırım'ın iddia edildiği gibi estetikle yüzü değiştirilmedi, hatta asgari ücretin üzerinde maaşa bağlandı. Savcılığın kumpas soruşturması kapsamında ifadeye çağırdığı Yıldırım'ın kaçtığı ortaya çıktı.