Osmaniye Demirspor ligden çekildi! Tek umutları Bahçeli

Yeni sezon için 2 bin TL para yatıramayan Osmaniye’nin Kadın Voleybol takımı Belediye’den de destek alamayınca 2. lig’den çekildi. Kulüp Başkanı tem umutlarının Osmaniyeli MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu söyledi.

Osmaniye Demirspor Kulübü Başkanı Erdal Kırıkkanat Voleybol takımının lig'den çekildiğini belirterek, Kadın futbol takımının da aynı şekilde maddi sıkıntılar içerisinde bulunduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sorunları görüşmek için Ankara'ya gideceğini söyledi.

‘BAŞKANLA GÖRÜŞEMİYORUZ’

Erdal Kırıkkanat; “Osmaniye'de 14 oyuncu ile kurduğumuz Kadın voleybol takımımız 2016 yılında Türkiye Kadınlar Voleybol 2. ligine yükseldi. Büyük bir başarı göstererek 2017 yılında ilk defa 1. Lig'e yükselme Play of maçlarına katıldı. 5. grupta 2. sırada sezonu tamamladık. Yeni sezon için 2 bin lira parayı yatıramadık. Osmaniye'de işadamlarından ve belediyeden destek göremiyoruz. Çalmadık kapı bırakmadık ama nafile. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile haftalardır görüşemiyoruz. Başkan yardımcıları ise para olmadığını ve “Sadece sizin kulübünüz yok ki, yardım yapamayız” diye ilgi göstermediler. Kadın Voleybol takımını 2. Lig'den çekme kararı aldık.”dedi.