Osmanoğlu Ailesi’nin yeni reisi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu oldu

Osmanoğulları Ailesi'nin reisi Osman Bayezid Osmanoğlu dün vefat etti. Sozcu.com.tr'ye konuşan hanedan üyesi Hanzade Özbaş ailenin yeni reisinin Şam'da yaşayan Dündar Abdülkerim Osmanoğlu olduğunu açıkladı.

Hayattaki en yaşlı erkek mensubu olması sebebiyle 2009'dan beri ‘Osmanlı Hanedanı reisi' sıfatını taşıyan Osman Bayezid Osmanoğlu, 92 yaşında New York'ta vefat etti. New York’ta yaşayan ve bir önceki Hanedan Reisi Şehzade Osman Ertuğrul Efendi’nin hanımı olan Zeynep Osman'dan alınan bilgiye göre, rahatsızlığı bulunan Şehzade, 6 Ocak 2017 günü Türkiye saatiyle 21.30’da, New York’ta hayatını kaybetti. Dr. İbrahim Pazan’ın merhum Şehzade’nin kuzeni Arzu Enver Eroğan’dan aldığı bilgiye göre, Osman Bayezid Efendi New York’ta Ferncliff Mezarlığı’na defnedilecek.

TÜRKİYE’Yİ 61 YAŞINDA GÖRMÜŞTÜ

Osmanoğlu yurt dışında doğan ilk şehzadeydi. Osman Bayezid Osmanoğlu Türkiye’yi ilk kez 61 yaşında görmüştü. Peki Bayezid Efendi nasıl biri kişiydi? Hanedanın yeni reisi kim olacak? Bu sorulara yaşamını Türkiye ve KKTC’de sürdüren, Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı olan, Sultan Vahdettin soyundan hanedan üyesi Hanzade Özbaş yanıt verdi.

BAYEZİD EFENDİ NASIL BİRİYDİ

SÖZCÜ’nün sorularını yanıtlayan Özbaş, ilk olarak, yaşamını yitiren hanedan reisi Osman Bayezid Osmanoğlu hakkında bilgi verdi. Özbaş, Bayezid Efendi(nin annesi Hatice Sadiye hanımın sürgüne gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde 1925’te doğdu. Hatice Sadiye hanım ABD’ye sürgüne gittiğinde Bayezid Efendi’ye hamileydi. İlerleyen yıllarda Bayezid Efendi’nin şehzade babası hayatını kaybedince, annesi Hatice Sadiye hanım burada ikinci evliliğini yaptı.

Bayezid Efendi’nin üvey babası Amerikalıydı. ABD askeri olarak İkinci Dünya Savaşı’na katıldı. Türkçe’yi Princeton Üniversitesi’nde öğrendi. Annem Hümeyra hanım da burada Türkçe öğretmeniydi. Dünya ne kadar küçük; dedirten bir tesadüfle tanıştılar. Bayezid Efendi daha sonra annem ile babamın nikah şahitliğini yaptı. Bayezid Efendi 40 yıl boyunca New York Kütüphanesi’nde çalıştı ve oradan emekli oldu. Çocuğu yoktur. Yedi lisan bilen, iyi eğitimli, entelektüel, neşeli, nüktedan ve iyi kalpli biriydi” dedi.

İŞTE YENİ HANEDAN REİSİ

Hanzade Özbaş, Osmanoğulları’nın geleneğine göre yeni reisin hanedanın en yaşlı üyesi olacağını belirtti. Özbaş’ın verdiği bilgiye göre, hanedanın yeni reisi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu olacak. 1930’da Şam’da dünyaya gelen Şehzade Dündar Efendi, hanedanın Hamid soyundan geliyor. Abdülkerim Efendi’nin oğlu olan Dündar Abdülkerim Osmanoğlu’nun babası Abdülkerim Efendi, dedesi Selim Efendi. Selim Efendi ise Sultan II. Abdülhamit’in oğlu. Osmanlı Hanedanı’nın yeni reisi Dündar Efendi’nin çocuğu yok. Lübnanlı Nimet hanım ile evli olan 87 yaşındaki Dündar Efendi yaşamını Şam’da sürdürüyor.