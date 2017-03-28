ÖSYM sorgulama – 2017 YGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr’de

Tüm Türkiye'de üniversite adaylarının beklediği gün geldi. Bugün YGS sonuçları için ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler sorgulama yaparak LYS başvurusunda kullanacakları YGS puanlarını öğrenebilecekler. Sonuç sorgulama için tıklayınız...

Tüm Türkiye'de üniversite adaylarının beklediği gün geldi. Bugün YGS sonuçları için ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler sorgulama yaparak LYS başvurusunda kullanacakları YGS puanlarını öğrenebilecekler. Sonuç sorgulama için tıklayınız...

ÖSYM bugün üniversite adaylarının beklediği kritik açıklamayı yapacak ve YGS sonuçları ilan edilecek. ÖSYS yani Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama olan YGS’ye giren öğrenciler bugün sınav son sonuçlarını öğrenecekler. ÖSYM sorgulama için öğrencileri sonuc.osym.gov.tr adresine yönlendiriyor. YGS sonuçları buaradan ilan edilecek ve öğrenciler sorgulama yaparak LYS başvurusu için gerekli YGS puanlarının kaç olduğunu öğrenebilecekler. Peki YGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Geçtiğimiz sene YGS sonuçoları saat 20.00’de açıklanmıştı yani sonuçlar her an ilan edilebilir.

OSYM’nin YGS sınav sonucu sorgulama sayfası için tıklayınız

YGS SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak

ÖSYM merkezine başvurmalıdır.

Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

LYS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan LYS için öğrenciler YGS’den aldıkları puanlarla LYS-1 (Matematik) , LYS-2 (Fen Bilimleri), LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya), LYS-4 (Sosyal Bilimler) ve LYS-5 (Yabancı Dil) sınavlarına başvuracaklar. LYS başvuru dönemi 4-17 Nisan olarak açıklandı. LYS kılavuzu ne zaman yayımlancak henüz bilinmiyor. Konuyla igili ÖSYM’nin açıklaması bekleniyor.

LYS başvuruları AİS yani Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. YGS puan türlerinden birinden 180 puan ve üzeri puan alan adayları LYS’ye başvuru yapabilecekler.

LYS NE ZAMAN?

LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 10 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 11 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 135 dakika

LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 14.30, 120 dakika

LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : 18 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 120 dakika