ÖSYM’den çok önemli YDS uyarısı: YDS kaçta bitecek?

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS bugün gerçekleşiyor. YDS'ye girecek adaylara ÖSYM tarafından önemli bir uyarı geldi. YDS saat kaçta başlayacak? YDS saat kaçta bitecek? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2 Nisan 2017 tarihli YDS hakkında merak edilenler...

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS bugün gerçekleşiyor. YDS'ye girecek adaylara ÖSYM tarafından önemli bir uyarı geldi. YDS saat kaçta başlayacak? YDS saat kaçta bitecek? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2 Nisan 2017 tarihli YDS hakkında merak edilenler...

Yabancı dil bilgisi sevisyesini ilgili kurumlara kanıtlamak isteyenler bugün Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na girecek. Aynı zamanda kamu personeli de yabancı dil tazminatı alabilmek için bu sınava ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan YGS’de yaşanan sıkıntıların YDS’de de yaşanmaması için adaylara önemli bir uyarı var.

YDS İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Geçtiğimiz günlerde birçok aday YGS sınavına bir dakikayla geç kalmış ve sınava alınmamıştı. Ardından birçok tartışma yaşansa da YGS için herhangi bir telafi olmayacağı açıklanmıştı. Bugün gerçekleşecek olan YDS’ye girmek isteyenler saat 9:45’ten önce sınav salonunda olmak zorunda. Kapıların kapanış saati 9:45 olacak ve sonrasındaki dakikalarda adaylar salonlara alınmayacak. Sınav 10:00’da başlayacak ve 180 dakika sürecek, 13:00’da bitecek.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK

ÖSYM’nin belirttiği çalışma takvimine göre YDS sonuçları 20 Nisan 2017 tarihinde açıklanacak. YDS sonuçları öncesinde YDS soru ve cevaplarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.