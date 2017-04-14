ÖSYM’den KPSS tercihlerinde güncelleme: Tercih kılavuzu için tıklayınız

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlı (ÖSYM) KPSS 2017/4 tercihlerinde güncellemeye gitti.

ÖSYM son yayımladığı duyuru ile KPSS 2017/4 tercihlerinin güncellendiğini açıkladı. Yapılan düzeltmenin ardından değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içerisinde tercihlerini değiştirebilecekler.

İŞTE ÖSYM’DEN YAPILAN DUYURU:

“11 Nisan 2017 tarihinde ÖSYM'nin İnternet adresinden yayımlanan 2017/4 Tercih Kılavuzunda yer alan Nitelik Kod Kılavuzu'nda güncelleme yapılmıştır.

Kılavuz, yeni haliyle ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden yayımlanmıştır. Bu düzeltme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

Adayların tercihlerini yaparken Ek’te yer alan 13 Nisan 2017 tarihli Kılavuzu esas almaları gerekmektedir.

Adayların bilgisine önemle duyurulur.”

KPSS-2017/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ