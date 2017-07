ÖSYM’den LYS sonuç tarihi açıklaması geldi. Peki LYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den, LYS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bilgi geldi. Adayları resmi sayfası üzerinden düzenli olarak bilgilendiren ÖSYM, 'LYS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunu cevapladı. Sınav takvimine göre sonuçlar bu ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılacak. İşte LYS sonuçlarının açıklanacağı net tarih...

Öğrencilerin merakla beklediği ‘LYS sınav sonucu ne zaman açıklanacak’ sorusu cevap buluyor. ÖSYM’den gelen açıklamada sonuçların Temmuz ayı içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. LYS sınav sonucu hakkında tüm detayları sizin için derledik.

2017 LYS sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Bu bekleyiş öğrencilerin yoğun olarak ÖSYM’nin resmi sitesini kontrol etmesinden de belli oluyor.

LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre; 2017 LYS sonuçları 11 Temmuz 2017’de açıklanacak. Sınava giren binlerce öğrenci LYS sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden öğrenebilecek.

ÖSYM’den LYS için yapılan açıklama şöyle:

“2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 22 Haziran-4 Temmuz 2017 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.”

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

2017-YGS’ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla YGS puanı alan adaylar, Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercihlerini internetten bireysel olarak yapabilecekler.

TERCİHLER ÖSYM'NİN ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNDEN

Tercihler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Adaylara 24 tercih hakkı verilecek. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmak için ekranda ‘2017-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir' ifadesinin görülmesi mutlaka beklenmeli. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi' içerisinde değişiklik yapılabilecek.

TABLO 3 ÖN LİSANS, TABLO 4 LİSANS İÇİN

Kılavuzda Tablo 3'te yer alan önlisans programlarını, 2017-YGS'de ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar; Tablo 4'teki lisans programlarını ise 2017-YGS/LYS'lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek. Her aday, girmek istediği programları Tablo 3 veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyacak. Tercih sırası oldukça kritik. Tercih hatalarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dörtprogramı yazabilecek. 2017-ÖSYS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.

LYS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

LYS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için sorulara verdiği doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınarak bir standart puan hesaplanacaktır. Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki tabloda yer alan ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanacaktır.

ALYS puanlarının hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alınması gerektiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yalnızca bu tablodaki koşulları sağlayan adaylar için ALYS puanları hesaplanacaktır. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturulacaktır.

LYS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na, bugünden itibaren 26 Temmuz’a kadar ÖSYM’nin “http://www.osym.gov.tr” internet sitesinden ulaşılabilecek.