ÖSYM’den resmi açıklama bekleniyor: YGS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM'nin YGS sonuçları için belirttiği gün geldi. YGS sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklanacak fakat saat kaçta açıklanacağı belli değil. YGS sonuçları için belirsiz bekleyiş öğrencilerin heyecanını doruğa ulaştırdı. YGS sonuçları için bilgi almak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin çağrı merkezlerine ulaşamıyor...

ÖSYM'nin YGS sonuçları için belirttiği gün geldi. YGS sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklanacak fakat saat kaçta açıklanacağı belli değil. YGS sonuçları için belirsiz bekleyiş öğrencilerin heyecanını doruğa ulaştırdı. YGS sonuçları için bilgi almak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin çağrı merkezlerine ulaşamıyor...

Üniversite adayları 12 Mart tarihinde YGS’de büyük bir heyecan yaşadı bugün ise YGS sonuçları heyecanı yaşanıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Google’a ve ÖSYM’nin sitesine akın eden öğrenciler YGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. YGS sonuçlarını bekleyen öğrencilerin bu bekleyişi mizahi paylaşımlara da neden oluyor. ÖSYM’ye sitem eden öğrenciler ‘YGS ne zaman açıklanacak?’ diye isyan ederken, sonuçları bekleyişlerini temsilen ilgi çekici Tweetler atıyor. YGS sonuçlarının açıklanmasını 3 milyona yakın öğrenci bekliyor. ÖSYM’ye sonuçlar ile ilgili soruları olan öğrenciler ise çağrı merkezleri üzerinden ulaşamıyor. ÖSYM’ nin çağrı merkezleri şu an ulaşılamaz durumda.

TWITTER’DA YGS FIRTINASI

Ygs sonucunu beklerken ben ; pic.twitter.com/MclKbtDvCf — M.C.A (@Mecaay_0735) 28 Mart 2017

Ygs sonuçlarına bakarken ben ; pic.twitter.com/3ouB3O9oyV — Bilal Karakaya (@KarakayaaBilal) 28 Mart 2017

YGS NİN AÇIKLANMASINI BEKLERKEN BEN #Ösym pic.twitter.com/xHgTDz7Kkl — Çok Soğuktu Knka (@coksoguktu) 28 Mart 2017

ygs sonuçlarını bekliyorum pic.twitter.com/lU5AOnT6aO — sikörtıl (@shozsy) 28 Mart 2017

ygs sonucunu öğrenince babanız pic.twitter.com/S3BaSlvyxt — Hêvidar Amedî (@1insirahh) 28 Mart 2017

YGS SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. YGS sonuçları, LYS sonrasında internetten duyurulacak olan sınav sonuç

bilgilerinde de yer alacaktır. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. Aşağıdaki link üzerinden YGS sonuçlarına açıklanır açıklanmaz ulaşabilirsiniz.

YGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ SENELERDE YGS SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

Geçtğimiz yıllarda YGS aşağıdaki saatlerde açıklandı. Geçtiğimiz yıllardaki düzene bakılırsa YGS’ nin ne zaman açıklanacağını kestirmek zor olarak görünüyor.

2010YGS =10:30

2011YGS =14:00

2012YGS =06:00

2013YGS =15:20

2014YGS =16:20

2015YGS =13:00

2016YGS =08:30