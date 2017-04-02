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Ot festivali afişlerinde ‘hayır’lı mesaj

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde, 8-9 Nisan tarihlerinde 8'incisi düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali nedeniyle billboardlara asılan afişlerde, festivalden bir hafta sonra yapılacak referanduma yönelik mesajlar dikkat çekti.
12:142 Nisan 2017
Gündem
Ot festivali afişlerinde ‘hayır’lı mesaj
İzmir'in Çeşme İlçesi'nde, 8-9 Nisan tarihlerinde 8'incisi düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali nedeniyle billboardlara asılan afişlerde, festivalden bir hafta sonra yapılacak referanduma yönelik mesajlar dikkat çekti.

Türkiye’nin sayılı festivalleri arasına giren ve bu yıl 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlaması beklenen Alaçatı Ot Festivali’nde hazırlıklar son aşamaya geldi. Çeşme Belediyesi’nin ‘9 Durak 9 Deneyim’ projesi içinde yer alan Alaçatı Ot Festivali için yoğun bir hazırlık yapan Çeşme Belediyesi, festivalin bir hafta sonrasında gerçekleştirilecek referandum oylamasına gönderme yaparak, festival için özel afişler astırdı. Çeşme’nin birçok bölgesine asılan bilboard afişlerinde, ot temalı ‘Hayır’ mesajları dikkatleri çekti. Afişlerde ‘Kolesterole hayır’, ‘Tansiyona hayır’ ve ‘Hayır de sağlıklı ye’ ifadelerine yer verildi.

ot-2Öte yandan Alaçatı’nın simgesi haline gelen tarihi değirmenlere de büyük boy Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Değirmenlerdeki bayrak ve Atatürk posteri Çeşmeliler tarafından beğenildi. Pek çok kişi cep telefonlarıyla değirmenlerin fotoğraflarını çekti. (DHA)

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Son güncelleme: 13:0702.04.2017
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