Oto tamirhanesine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de bir oto tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Orta Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto tamirhanesi kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla tarandı. Olayda A.T. (17), M.Ö. (19) ve Y.G. yaralandı. Yaralılar ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan A.T. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği yerde polis geniş güvenlik önlemi alırken, inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralılardan M.Ö. ve Y.G.’nin tedavisi devam ettiği öğrenilirken, hayatını kaybeden A.T.’nin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA