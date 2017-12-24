Otobüs şarampole uçtu! Yaralılar var

Isparta'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan yolcu otobüsündeki 5 kişi, yaralandı.

Kaza, Isparta- Eğirdir karayolunda meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanarak yan yattı. Kazada, otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Diğer yolcular ise başka bir otobüsle gönderildi. Bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. AJANSLAR