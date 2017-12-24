Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otobüs şarampole uçtu! Yaralılar var

Isparta'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan yolcu otobüsündeki 5 kişi, yaralandı.

02:2324 Aralık 2017
Haberler Gündem
Otobüs şarampole uçtu! Yaralılar var
Isparta'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan yolcu otobüsündeki 5 kişi, yaralandı.

Kaza, Isparta- Eğirdir karayolunda meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanarak yan yattı. Kazada, otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

foto: İHA

foto: İHA

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Diğer yolcular ise başka bir otobüsle gönderildi. Bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. AJANSLAR

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar