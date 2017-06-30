Otobüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü

BALIKESİR'in Gömeç İlçesi'nde, yolcu otobüsüyle çarpışarak ikiye bölünen otomobildeki iki kişi öldü.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Kozak Çatısı Mevkii’nde meydana geldi. İzmir’den Çanakkale yönüne giden Günay Ş. yönetimindeki 35 PK 362 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelerek U dönüşü yapmak istediği öne sürülen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 KS 803 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin motor kısmı otobüsün altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ile kimliği belirsiz diğer bir kişi hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morfunaa gönderilen cesetlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışma sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)