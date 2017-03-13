Bolu’da iğrenç olay! Kaçak kanser ilacı satacaklardı…

Bolu'da bir yolcu otobüsünde ele geçirilenler polisleri şoke etti. 3 kişinin gözaltına alındığı olayda, otobüsün bagajından kaçak kanser ilaçları ele geçirildi.

Bolu'da bir yolcu otobüsünde ele geçirilenler polisleri şoke etti. 3 kişinin gözaltına alındığı olayda, otobüsün bagajından kaçak kanser ilaçları ele geçirildi.

Bolu’da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında çok sayıda kaçak kanser ilacı ele geçirildi. Kaçak tütün ve nargilenin de bulunduğu olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul’a giden yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu. Otobüste narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Otobüsün bagajında bavulların içinde çok miktarda kaçak sigara, tütün ve ilaç bulundu. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ile sigara ve tütünlere el konuldu. Olayla ilgili otobüste 3 kişi gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.

DHA