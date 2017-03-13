Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bolu’da iğrenç olay! Kaçak kanser ilacı satacaklardı…

Bolu'da bir yolcu otobüsünde ele geçirilenler polisleri şoke etti. 3 kişinin gözaltına alındığı olayda, otobüsün bagajından kaçak kanser ilaçları ele geçirildi.
12:4413 Mart 2017
Gündem
Bolu’da iğrenç olay! Kaçak kanser ilacı satacaklardı…
Bolu'da bir yolcu otobüsünde ele geçirilenler polisleri şoke etti. 3 kişinin gözaltına alındığı olayda, otobüsün bagajından kaçak kanser ilaçları ele geçirildi.

Bolu’da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında çok sayıda kaçak kanser ilacı ele geçirildi. Kaçak tütün ve nargilenin de bulunduğu olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

kacak

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul’a giden yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu. Otobüste narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Otobüsün bagajında bavulların içinde çok miktarda kaçak sigara, tütün ve ilaç bulundu. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ile sigara ve tütünlere el konuldu. Olayla ilgili otobüste 3 kişi gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Son güncelleme: 13:1313.03.2017
Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
Keşfet

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar