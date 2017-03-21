Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde, kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.
14:0121 Mart 2017
Gündem
Otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Salihli İlçesi'nde, kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Salihli- Alaşehir karayolu Beylikli Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir yönünden Salihli yönüne giden 59 yaşındaki Ömer Çıbık, yönetimindeki 45 KB 3350 plakalı otomobil ile önünde giden 51 yaşındaki Servet Örskaya’nın kullandığı 34 BJB 73 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan Erdoğan Çıbık ve İbrahim Çıbık kaza yerinde, sürücü Ömer Çıbık ise ambulansla kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi’nde öldü. Kamyonet sürücüsü Örskaya ile aracında bulunan 67 yaşındaki Mehmet Aydın ise aynı hastanede tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. (DHA)

kaza-2
Son güncelleme: 14:0221.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar