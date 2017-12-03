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Otomobil, oto galeriye daldı! 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki oto galeriye daldı. Kazada, 2 kişi yaralandı, 8 araç hasar gördü.

03:113 Aralık 2017
Gündem
Otomobil, oto galeriye daldı! 2 yaralı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki oto galeriye daldı. Kazada, 2 kişi yaralandı, 8 araç hasar gördü.

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Derince Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi.

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Burak Artuç yönetimindeki 41 PG 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak yol kenarındaki 2 otomobile çarptı.

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Ardından otomobil galerisine dalan otomobil, buradaki 5 araca çarparak durabildi.

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Biri kazaya neden olan, 8 otomobilin hasar gördüğü kazada, Burak Artuç ve eşi Esma Artuç yaralandı.

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Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Artuç çifti tedaviye alındı. DHA

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