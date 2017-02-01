Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'da 20 yaşındaki Ömer Dereli'nin yönetimindeki otomobilin orta refüjdeki çam ağacına çarpması nedeniyle 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Muratpaşa İlçesi 100’üncü Yıl Bulvarı’nda gece yarısı Ömer Dereli’nin yönetimindeki 07 NFM 33 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sol ön lastiğin refüje çarpmasıyla devrilerek savrulan otomobil, yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra orta refüjdeki çam ağacına çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Ömer Dereli ile araçta bulunan 20 yaşındaki Devrim Sincar, aynı yaştaki İpek Yaylagülü ve 18 yaşındaki Elif Taçyıldızlı otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Ömer Dereli ve Devrim Sincar’ın öldüğü belirlendi. Yaralılar Elif Taçyıldızlı ile İpek Yaylagülü ise sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.



Tedavi altına alınan yaralılardan İpek Yaylagülü’nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Dereli ile Sincar’ın cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na konuldu.

DHA