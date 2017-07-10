Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpıp kaçtığı 70 yaşındaki Ayşe Silahsızoğlu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bağlarbaşı mevkiinde meydana geldi. Tosya’dan Kastamonu istikametine giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 FF 3496 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Silahsızoğlu’na çarptı. Otomobilin hızla çarptığı kadın metrelerce savrulurken araç sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Silahsızoğlu’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri plakası tespit edilen otomobilin sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA