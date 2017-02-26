Otomobilin kaputu üzerinde 61 metre sürüklendi!

Antalya'da otomobil sürücüsü 23 yaşındaki M.G.Ş., yaya geçidinden karşıya bisikletle geçmek isteyen 22 yaşındaki Sezer Akkaya'ya çarptıktan sonra 61 metre sürükledi. Akkaya olay yerinde hayatını kaybederken ayağından çıkan botu yanı başına konuldu.

Kaza, Konyaaltı İlçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde saat 00.00’da meydana geldi. 34 RED 33 plakalı otomobiliyle bulvar üzerinden Minicity Kavşağı istikametine iddiaya göre aşırı hızla seyir halinde olan 23 yaşındaki M.G.Ş., bisikletiyle yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen 22 yaşındaki Sezer Akkaya’ya yaya geçidi üzerinde çarptı.

61 METRELİK FREN İZİ

Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Akkaya otomobilin ön camının üzerine düşüp sürüklenmeye başladı. Kaza yerinden 61 metre sonra duran otomobilden yara almadan çıkan sürücüsü M.G.Ş., durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bisiklet sürücüsü Sezer Akkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki 61 metrelik fren izi ise dikkat çekti.

AYAĞINDAN ÇIKAN BOTU YANIBAŞINA KONULDU

Kaza nedeniyle otomobil ve hurdaya dönen bisikletten parçalar çevreye saçıldı. Trafik polisleri ikinci bir kazanın olmaması için yolu trafiğe kapatırken Sezer Akkaya’nın ayağından çıkan botu ise yanı başına konuldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının kaza yerindeki çalışmasının ardından Sezer Akkaya’nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

DHA