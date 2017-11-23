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Otomobilin yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

Osmaniye'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposundan paketler halinde zulalanmış 22 kilogram eroin çıktı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

03:4323 Kasım 2017
Gündem
Otomobilin yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı
Osmaniye'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposundan paketler halinde zulalanmış 22 kilogram eroin çıktı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu Kadirli Gişeleri yakınında yol uygulaması yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine plakası belirtilmeyen Mustafa K. idaresindeki otomobili durdurdu. LPG’li otomobilin benzinle çalışmamasından şüphelenen polisler, aracı detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine çektirdi.

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Narkotik köpeği Zoro’nun da kullanıldığı aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş paketlerde 22 kilogram eroin bulundu.

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Sürücü Mustafa K. ile araçta bulunan Hüseyin A, Burak Evrim E. ve İhsan E, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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