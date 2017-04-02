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Otomobiliyle rıhtımda manevra yaparken denize düştü

Ordu'nun merkez Altınordu İlçesi'nde, otomobiliyle rıhtıma giden, burada manevra yaparken içinde bulunduğu otomobili ile denize düşen 20 yaşındaki Tufan A. ağır yaralandı.
10:012 Nisan 2017
Gündem
Otomobiliyle rıhtımda manevra yaparken denize düştü
Ordu'nun merkez Altınordu İlçesi'nde, otomobiliyle rıhtıma giden, burada manevra yaparken içinde bulunduğu otomobili ile denize düşen 20 yaşındaki Tufan A. ağır yaralandı.

Olay dün gece Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan rıhtımda meydana geldi. Otomobili ile rıhtımın yaklaşık 100 metrelik bölümüne kadar ilerleyen sürücü Tufan A. manevra yaparak dönmek istediği sırada otomobiliyle denize düştü. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine kısa sürede kurtarma ekibi ve polis dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Tufan A. ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Denizin içindeki otomobilde vinç yardımıyla kurtarılarak çekiciyle parka götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Son güncelleme: 10:1202.04.2017
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