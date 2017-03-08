Otoyol için sökülen zeytin ağaçları süs oluyor!

Manisa'nın Akhisar İlçesinden geçen İzmir İstanbul Otoyolu'nun yapımı için sökülen zeytin ağaçlarının bir kısmı, Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki turistik tesislere götürülüp dikilirken, kesilenler ise dekoratif malzeme yapımında kullanılmaya başlandı.

Manisa'nın Akhisar İlçesinden geçen İzmir İstanbul Otoyolu'nun yapımı için sökülen zeytin ağaçlarının bir kısmı, Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki turistik tesislere götürülüp dikilirken, kesilenler ise dekoratif malzeme yapımında kullanılmaya başlandı.

Zeytiniyle ünlü Akhisar ilçesinden geçen İzmir-İstanbul Otoyolu’nun 25 kilometrelik bölümünde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma yapılarak, yol üzerinden geçen zeytin ağaçları söküldü. Yolun bu güzergahındaki 2 bin 500 dekar tarım arazisinde bulunan yaklaşık 50 bin zeytin ağacının bir bölümü kesilirken, bir bölümü de kökünden söküldü. Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, zeytin ağaçlarından genç olanlarının köklenerek başka araziye dikildiğini, bazılarının ise yakacak olarak kullanıldığını açıkladı. Akbuğa, zeytin ağaçlarının kesildiği Mecidiye, Ballıca, Bünyaosmaniye, Zeytinliova, Sünnetçiler ve özellikle Yatağan mahallesinde anıt ağaç niteliğindeki 100 ile 1000 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğuna dikkat çekti.

“ANTALYA’YA KADAR GÖNDERİLDİ”

Yeni dikilen zeytin ağaçları başka yerlere gönderilirken, bazı zeytin ağaçları da turizme kazandırıldı. Yatağan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Fikirli, özellikle yaşlı olan ağaçların bazı kişiler tarafından satın alındığını ve turistlik bölgelerdeki yazlık alanlarına taşındığını anlattı. Zeytinin bir süs ağacı olarak da kullanılmaya başlandığını dile getiren Fikirli, “Bereketin sembolü zeytin Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki kişilerin de dikkatini çekti. Ağaçlar için Antalya’dan gelenler oldu. Antalya Belediyesi’nden gelip, aldılar. Satın alınan ağaçlar özenle köklenip TIR’larla Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki bazı turistlik tesislere gönderildi” diye konuştu.



ZEYTİN AĞAÇLARI DEKORATİF MALZEME OLDU

Sökülerek turistik yerlere gönderilen ağaçların yanı sıra 100 yılı geçkin zeytin ağaçları da dekoratif amaçlı olarak satın alındı. Mobilya sektöründe zeytin ağacından yapılan eşyaların ilgi görmeye başladığını ve bu yüzden değerlendiğini söyleyen Bünyaosmaniye Mahallesi Muhtarı Ali Tümer, yol için sökülen ağaçların ekonomiye kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Tümer, “Daha yaşlı olanlar ve özellikle gövdesi kalın olan zeytin ağaçları mobilya sektöründe kullanılmak için satın alındı. Ağaçlar yerinde kesilip gövde kalınlığı uygun olanlar seçilerek dekoratif amaçlı olarak kullanılacak. Artık zeytin ağaçları da mobilya ve dekoratif malzeme yapımında kullanılıyor” dedi. (DHA)