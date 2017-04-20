Oy ve Ötesi referandum raporunu açıkladı

Referandumda tutanakların yüzde 94'ine ulaşan Oy ve Ötesi, elindeki tutanaklarla YSK sonuçlarını karşılaştırdı. Ve yüz bine yakın oyun dağılımında uyuşmazlık tespit etti. Ancak bu uyuşmazlığın genel sonuca etkisi düşük.

Oy ve Ötesi üyeleri, Türkiye genelindeki 166 bin 679 sandık tutanağından 158 bin 181’ini elindeki bilgilerle teyit etti. Yani sandıkların yüzde 94.9’unun sonucuna ulaştı. Ancak 290 sandıkta kullanılan toplam 99 bin 680 oyun dağılımları arasında uyuşmazlıklar var.

Peki bu uyuşmazlıkların sonuca etkisi ne? Yüzde 0.22. Resmi sandık sonuç tutanağı ve sayım döküm cetvellerine göre oy sayısı değişiminin de 5 bin civarında olduğu göz önüne alınınca, buradaki doğrudan etkinin yüzde 0.01 seviyelerinde olduğu belirtiliyor. Oy ve Ötesi, analizlerinde 2 bin 397 sandıkta seçmen sayısından fazla oy kullanıldığını da tespit etti.

Ve yüzde yüz ‘evet’ ya da ‘hayır’ çıkan sandıklar… Tam 960 sandıkta kullanılan oyların tamamı ‘evet’ çıktı. Buradaki toplam oy sayısı 90 bine yakın. Ülke genelindeki 173 sandıkta ise bütün oylar hayır çıktı. Oradaki toplam oy sayısı ise 6 bin 739.

Oy ve Ötesi’nin çok fazla tutanak elde edemediği iller ise Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Gümüşhane. Bu şehirlerde yüzde 40’ın altında sağlama yapılabildi.

Oy ve Ötesi bu çalışmayı nasıl yaptı?

Daha önceki seçimlerde binlerce gönüllüsü ile bağımsız sandık müşahitliği yapan Oy ve Ötesi, bu referandumda farklı bir şey yaptı. Bir mobil uygulama ile hem sandık başındaki kişilerden hem de siyasi partilerden tutanakları topladı. Sonra onları YSK’nın sonuçlarıyla karşılaştırdı.