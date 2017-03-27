Oyuncu Göksel Kaya: “Tutuklanmadım, buradayım”

Atatürk'e benzerliği ile tanınan tiyatro ve sinema sanatçısı Göksal Kaya, hakkında çıkan tutuklandığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Devam eden bir dava nedeniyle ifadesine başvurulduğunu söyleyen Kaya, yapılan haberler nedeniyle de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Atatürk’e benzerliği ile tanınan oyuncu Göksal Kaya, önceki gün bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Çanakkale'de, Nevşehir’in Avanos ilçesinde devam eden bir davanın duruşmalarından ikisine katılmadığı için hakkında çıkarılan yakalama kararı gereği gözaltına alındı. Kaya, ifadesinin alınmasının ardından Çanakkale Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı. Ancak bazı yayın organları, Kaya'nın tutuklandığını iddia etti. Bunun üzerine Çanakkale adliyesine gelerek suç duyurusunda bulunan Kaya, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kaya, “Basında olumsuz bir haber yer aldı. Ortada bir iftira var. Tabii bu beni son derece üzdü. Haberi ben dün gece öğrendim, dostlarımın aramasıyla. Burada baya üzüldüm ve haber kaynağını bulayım dedim. Çanakkale'deki yerel yayın organları bunu yapmış. Sonra ulusal basına düşmüş. Cumartesi günü ben Çanakkale'deydim. Otelde istirahatteyken gece saat 04.00 sıralarında görevli kapıyı çaldı. ‘Polis' dedi. ‘Bir ifade vermeniz gerekiyormuş. Vermediğiniz için celben getirilmesi talimatı geldi' dedi. Gittik sabahleyin Çanakkale adliyesine, ifademizi verdik. Serbest bırakıldık. İddia edilen suç ise birileri FETÖ'den yazmış, diğerleri ‘dolandırıcılıktan tutuklandı cezaevine konuldu' demiş hatta. Şimdi de cinsel tacizden diye bir iddia var. Aslı olmayan bir şey. Bizim geçmişte, bir sürü hayranım var, kitle var benim arkamda. Herkes Facebook'tan yazılar yazıyor, mesajlar atıyor. Biz mütevazi bir şekilde herkese cevap vermek zorunda kalıyoruz. Vermediğimiz zaman sanki burnu büyümüş havalarda diye düşünmesinler diye cevap veriyoruz. 20 yaşında bir bayan Facebook'tan yazılar yazıyor. Daha sonra bunu farklı boyutlara çektiği için engelliyorum. Ondan sonra buradan numaramı alıp telefonla ulaşıyor. Hatta 20 yıllık kullandığım hattı bile değiştirmek zorunda kaldım. Bundan dolayı bir mahkeme vardı. Ben kendisinden davacıydım. Burada değil, Nevşehir’de. O da benden davacı olmuştu. Bu dava ile ilgili mahkemeye çıkma gereği duydum. Geldim ifademi verdim ve serbest bırakıldım. Hatta ikinci mahkeme 9'ncu ayın 25'inde. Bu durumda nasıl olur ben tutuklanıyorum, şu anda size röportaj yapıyorum. Bütün medyada ‘tutuklandı, cezaevine kondu' diye manşet atmış. Asılsız iddiadır. Hakkımda yapılan bir linç kampanyası gibi görüyorum. Son derece üzücü ve yüz kızartıcı bir suçla karşı karşıyayım. Böyle bir şeyin aslı astarı olmadığını da sizin vasıtanızla kamuoyuna duyuruyorum” dedi.

Bir çok sanatçının hayranı olduğunu da hatırlatan Kaya, “Bizim de benzediğimiz, dünyanın en büyük lideri misyonunu taşıyan bir oyuncu olarak bir sürü hayranımız var. Herkes farklı şeyler yazabiliyor. Bunu farklı boyutlara çekip böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığım için çok utanıyorum ve üzülüyorum. Benim kendi çevrem var, sevenlerim var. Taşıdığım misyon farklı. Zaten gündeme gelen bir kişiyim. Şu an burada sıradan bir vatandaş olsam, hiç alakasız bir şeydi bu. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğimden dolayı böyle bir suçlama olduğu için bundan dolayı da çok üzgünüm, utanıyorum. Ben utanılacak bir şey mi yaptım? Hayır ama haberin asılsız çıkması beni utandırdı. Aslı astarı olmayan bir haber. Yapan arkadaşlar kimse suç duyurusunda bulunacağım. Gerçek dışı bir iddia, hiçbir alakası olmayan bir iddia” diye konuştu.

İHA