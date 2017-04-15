Özdağ, Erdoğan’ın danışmanını bu arşivlerle vurdu

MHP'den ihraç edilen Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ, attığı tweet ile gündeme gelen Cumhurbaşkanı danışmanlarından Mehmet Uçum'un görevden alınmasını istediğini ama bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Özdağ, değişiklikle eyalet oluşacağının doğru olmadığını savunan Başbakan Binali Yıldırım’ın aksi halde istifa edeceğini söylediğini belirterek, “123’üncü maddedeki değişikliğin Türkiye’yi eyaletlere bölmeye hazırladığı, bunun hukuki altyapısını oluşturduğu cumhurbaşkanının danışmanlarının ifadeleriyle bir kere daha ortaya çıktı. Başbakan, lütfen bu kez sözünüzü tutun ve istifa edin. Onurlu bir siyasetçiye de bu yakışır” dedi.

Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ, referandum çalışması yapmak üzere kentte düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarının yaptığı açıklamaları eleştirdi. Özdağ, Cumhurbaşkanı danışmanlarının yapmış olduğu açıklamaların Anayasa ile ilgili değişikliklere yönelik yaptıkları tespitlerin doğruluğunu ortaya koyduğunu savundu.

“MEHMET UÇUM, GEÇMİŞTE GÖZALTINA ALINAN BİR TKP’Lİ”

Ümit Özdağ, attığı tweet ile gündeme gelen Cumhurbaşkanı danışmanlarından Mehmet Uçum’un görevden alınmasını istediğini ama bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Mehmet Uçum’un geçmişte gözaltına alınan TKP’li olduğunu dile getiren Özdağ, şunları söyledi:

“Mehmet Uçum, Türkiye Komünist Partisi içerisinden gelen bir siyasetçidir. Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nde de görevleri olmuş bir kişidir. Polisin operasyonunda 150 TKP’li gözaltına alındığında o zamanki adıyla Mehmet Ata Uçum da bulunuyordu. Sonra Ata ismine çok büyük alerjisi var herhalde çıkarttırmış, Mehmet Uçum olarak kalmış. Kendisinin avukat olarak yaptığı bazı faaliyetler de var. Terör örgütü üyelerinin avukatlığı ama bir de başka çalışması var. Amerikan hükümetinin vermiş olduğu green kart başvuruları ile ilgili bir büroyu yönetmişler belirli bir süre. Bir taraftan Türkiye’de sosyalist- komünist bir rejim kurmak için çalışırken bir taraftan da bazı yurttaşlarımızın Amerika Birleşik Devletleri’nde kapitalizme koşmalarını kolaylaştırmak için yeşil kart başvurularına da aracılık yapmış. Benim merak ettiğim; Türk halkının karşısına muhafazakar bir iktidar ve saray olduğu iddiasıyla çıkan bir siyasal heyetin, anayasadan sorumlu başdanışmanının neden Marksist-Leninist, komünist bir siyasi geçmişe sahip olduğudur.”