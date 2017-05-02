Özel Harekat Polisi intihar etti!

Giresun’da bir Özel Harekat Polisi, beylik tabancası ile intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Hareket Şubesi'nde görevli polis memuru Oğuz Karakaya (25) , kendisi gibi özel harekat polisi olan iki arkadaşı ile kaldığı apartman dairesinde intihar etti.

Nişan hazırlıkları yaptığı öğrenilen Karakaya'nın intihar etmeden önce bıraktığı notta, ‘ Kendi rızam ile bu kararı verdim. Kimsenin suçu yoktur' yazdığı ortaya çıktı.

4 yıllık Sosyal Bilimler Fakültesinden mezun olan Karakaya'nın cansız bedeni otopsi için Giresun üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otopsinin ardından Karakaya'nın cenazesi memleketi Nevşehir'e gönderileceği öğrenildi. İHA