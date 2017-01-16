Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz

TBMM'de ilk tur görüşmeleri tamamlanan, ikinci turu ise Çarşamba günü yapılacak olan Anayasa değişiklik paketine, daha şimdiden Anayasa Mahkemesi yolu göründü.

TBMM'de ilk tur görüşmeleri tamamlanan, ikinci turu ise Çarşamba günü yapılacak olan Anayasa değişiklik paketine, daha şimdiden Anayasa Mahkemesi yolu göründü.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Anayasa değişikliklerinin gizli oylamayla yapılmasının Anayasa hükmü olduğunu, ancak AKP’li vekillerin bu hükmü hiçe sayarak oylarını açık olarak kullandıklarını hatırlattı. Özel, eğer ikinci tur oylamada da benzer bir durum yaşanırsa ve teklif 330’u geçerse, “konuyu AYM’ye taşıyacağız” dedi.

“ANAYASA’YI HİÇE SAYIYORLAR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de yaptığı açıklamada, AKP’lilerin ‘başkanlık anayasası' görüşmelerinde Anayasa'nın hiçe sayılıp açık oy verdiklerini vurgulayarak, şöyle dedi;

“Eğer bu düzenleme açık oylarla, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskıyla alenileştirilir ve 330'u geçerse Anayasa Mahkemesine gidip bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi ve iptalini sağlayacağız. Şekli yönden de anayasa yazım tekniği açısından da götüreceğiz.”