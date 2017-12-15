Özgür Özel ile Berat Albayrak’ın ‘cemaat okulunda okudum’ tartışması

TBMM'de Enerji Bütçesi görüşmelerine Berat Albayrak ile Özgür Özel arasında yaşanan 'cemaat okulu' tartışması damga vurdu. Berat Albayrak, cemaat okulunda okuduğunu 'Evet, cemaatin okulunda ama burslu okumadım.' sözleriyle kabul etti.

TBMM’de Enerji Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldüğü sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında ‘cemaat okulunda okudum’ tartışması yaşandı.

BERAT ALBAYRAK: Evet, cemaatin okulunda okudum”

Özgür Özer, Berat Albayrak’a “Biz devletin, parasız yatılı imkanlarıyla okurken cemaat okullarında burslu okuyan adam, tenekeyi parlatsan da çeyrek altın etmeyeceğini gösterdi” sözlerini yöneltince Bakan Albayrak, cemaat okulunda okuduğunu kabul ederek “Cemaatin okulunda burslu… Evet, cemaatin okulunda ama burslu okumadım. 35 sene içerisinde cemaatin yüzlerce okulunda okuyan yüz binlerce, milyonlarca gencin bir tanesiyim. Ama öyle bir anne baba yetiştirdi ki beni, hiçbir zaman ama hiçbir zaman aklımı bir beşere kiraya vermedim. Elhamdülillah, öyle vermedim ki, beni o dediğiniz güruh iyi bilir kimin oğlu olduğumu, nasıl bir hayat yaşadığımı. Hiçbir zaman inandığımdan geri durmadım. Bu ülkede o okullarda okumuş FETÖ’cü olmayan yüz binlerce gencimiz var, aklını kiraya vermemiş insanlarımız var.” dedi.

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Özgür Özel, Berat Albayrak’ın bu sözlerine ise “Sayın Bakan bir cemaatin okulunda okumuştur. Eğer şu an bakan olmasaydı, şu anda o geceyi birlikte geçirdiği ve ülkenin en kudretlisi olarak gördüğü kişinin yanında ve damadı olmasaydı, yüz binlerce o okulda okumuş ve tek suçu o okulda okumak görülen kişi gibi memuriyetten ihraç edilmiş, hapishaneye atılmış olacaktı” yanıtını verdi.

Özgür Özel yaşanan tartışmayı sosyal medya hesabında ‘Damat Berat Paşa dün gece Meclis’te tüm kibri ve özgüveni ile attı tuttu. Cevabını aldı!’ diyerek paylaştı.

İşte o paylaşım: