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Özgür Özel: Meclis’teki kürsüyü söküp Saray’a götürmek istediler

CHP'li vekil Özgür Özel, sabah saatlerine kadar süren anayasa ve 'başkanlık' görüşmeleri esnasında gece 03.00'te Meclis'in kürsüsünü paylaştı. Özel, Kürsü'nün yerinden çıkarılıp Saray'a götürülmeye çalıştığını iddia etti.
09:2812 Ocak 2017
Gündem
Özgür Özel: Meclis’teki kürsüyü söküp Saray’a götürmek istediler
CHP'li vekil Özgür Özel, sabah saatlerine kadar süren anayasa ve 'başkanlık' görüşmeleri esnasında gece 03.00'te Meclis'in kürsüsünü paylaştı. Özel, Kürsü'nün yerinden çıkarılıp Saray'a götürülmeye çalıştığını iddia etti.

Yeni Anayasa görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul'da vekiller arasındaki sözlü kavgalar fiziksel boyutlara ulaştı. Kimi vekillerin boğazından sıkıldı kimilerine yumruk atıldı, kimilerinin burnu kırıldı… Gergin geçen Anayasa görüşmeleri esnasında paylaşılan en şaşırtıcı kareyi ise CHP'li vekil Özgür Özel paylaştı. Meclis'teki kürsünün çatlamış fotoğrafını paylaşarak ‘Saray'a götürmek istediler' notuyla yayınladı.

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