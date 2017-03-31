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Özhaseki’den tartışılan pankarta ‘yeminli’ savunma

Sinop mitingindeki tartışılan "donumu bile indiremezsiniz" pankartına ilişkin Çevre Bakanı'ndan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun'a açıklama geldi. Coşkun'un yazısına göre Bakan Özhaseki, pankarttaki yazıdan haberinin olmadığını savundu.
10:1431 Mart 2017
Gündem
Özhaseki’den tartışılan pankarta ‘yeminli’ savunma
Sinop mitingindeki tartışılan "donumu bile indiremezsiniz" pankartına ilişkin Çevre Bakanı'ndan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun'a açıklama geldi. Coşkun'un yazısına göre Bakan Özhaseki, pankarttaki yazıdan haberinin olmadığını savundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki geçtiğimiz hafta Sinop’ta evet mitingine katılmış, mitingde Bakan’ın yanına gelen bir çocuğun elindeki “Hükümeti indireceklermiş, siz benim donumu bile indiremezsiniz” pankartı büyük tepki toplamıştı. Bakan Özhaseki’den söz konusu pankarta ilişkin açıklama geldi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Çoşkun’u arayan Mehmet Özhaseki “O çocuğun elindeki pankartı görmedim. İstersen yemin edeyim. Görmedim” dedi. Görüşmeyi köşesinde yazan Ahmet Hakan ise Bakan’a “Yemin etmenize gerek yok. İnandım” dediğini aktardı.

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