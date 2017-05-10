Pakistan’dan eğitim için 52 adet uçak!

Türkiye, savaş uçağı pilotlarının eğitimde kullanılacak 52 adet başlangıç eğitim uçağını (BEU) Pakistan'dan almak için sözleşme imzaladı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından yayımlanan bültende, başlangıç eğitimlerinde halen kullanılan T-41 ve SF-260 uçakları yerine Pakistan Aeronautical Complex – Kamra şirketinden 52 adet Super Mushshak uçağı alınacağı belirtildi.

SSM’nin internet sitesinden yayımlanan bültenine göre, BEU projesiyle; Hava Kuvvetleri Komutanlığı muharip filolarında görev yapacak pilotların yetiştirilmesi ve yeni nesil uçaklara adaptasyonlarının hızlandırılması amacıyla başlangıç seviyesi uçuş eğitimlerine en uygun platformun tedarik edilmesi hedeflendi.

Bültende, “Hâlihazırda Hava Kuvvetlerimiz tarafından pilot adaylarının başlangıç seviyesi uçuş eğitimlerinde, envanterde bulunan T-41 ve SF-260 uçakları kullanılıyor” denildi ve şu bilgilere verildi:

“Açılan ihale ve tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda 22 Ağustos 2016 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından Pakistan Aeronautical Complex – Kamra firması ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi. Bu kapsamda Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen sözleşme müzakereleri tamamlanmış olup, sözleşmesi IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında gerçekleştirilen tören ile imzalandı. Sözleşme kapsamında tedarik edilecek 52 adet Super Mushshak Uçağının ömürlerini tamamlayan T-41 ve SF-260 uçaklarının yerini alması hedeflendi.”

Bültende Super Mushshak Uçağının genel özellikleri şöyle sıralandı:

• Pervaneli motor,

• Bacak arası lövye kumanda,

• Dost düşman sorgulaması yapabilen IFF ve GPS,

• UHF/VHF telsiz,

• Temel manevra hareketleri yapabilen

• Öğretmen ve öğrenciye iyi görüş sağlayan kanopi,

• İniş kalkış mesafesi kısa, Perdövites ve son yaklaşma süratleri düşük, Yan rüzgâr limiti yüksek,

• Perdövites ve son yaklaşma süratleri düşük,

Super Mushshak Uçağının tedarik edilmesiyle uçuş eğitimlerinin “daha etkin ve efektif olarak” verilebileceği de belirtilen bültende şöyle denildi:

“Bu proje ile birlikte, ilk kez NATO üyesi bir ülkenin hava kuvvetleri Super Mushshak'ı envanterine almış olacak ve eğitim faaliyetlerinde kullanacak. Pakistan ve Türkiye'nin geçmişten gelen sağlam ve sarsılmaz dostluğu bu proje sayesinde perçinlenecek ve çok daha ilerilere taşınacak, gelecekte de artarak devam edecek.” DHA